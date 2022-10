Le notti della peste 

Basta dire “peste” in letteratura, e non si può non pensare a Daniel Defoe, autore di un libro (Diario dell’anno della peste) che piacque così tanto ad Albert Camus, da esserne influenzato per il suo (La peste). Lo stesso Manzoni ne parla in un capitolo dei Promessi Sposi, anche se quel morbo non è l’unico tema. Non lo è neanche per Orhan Pamuk, che in questo suo nuovo romanzo è come se facesse un pot-pourri di tutti e tre quei libri, prendendo da ognuno il suo meglio, condendolo con la storia e l’allegoria, numerosi personaggi e altre storie, amori e guerre, paura e potere, modernità e tradizione, fede e ragione.

