Cinque martedì d'inverno

"Non c’era motivo per cui dovesse andare diversamente, per cui questa volta riuscisse a rendere più felice un’altra donna. Era lo stesso. Era sempre rimasto lo stesso. Lo meravigliava che nei libri la gente guardasse con affetto al ricordo di sé, come pensando a un conoscente perduto. Lui, invece non era mai stato diverso (…) Negli ultimi vent’anni aveva letto molto, ma niente che avesse messo in pericolo la sua visione del mondo o il posto infinitesimale che vi occupava”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE