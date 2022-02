Sommergersi di libri è un atto di fede nella larghezza della vita

"Non voglio rassegnarmi al me che legge sempre le stesse cose e non si espande”. Contro la decrescita felice del consumo letterario. Apologia del comprare a vanvera

Davvero sono stato io? Qualcuno può giurarmelo? Talvolta uno guarda la propria libreria e stenta a riconoscersi. E si chiede: davvero un giorno ho pensato che si potesse essere un grande scrittore bulgaro? Davvero ho gravato gli scaffali con le opere di quel francese monumentale e osannato, il quale, alla prova dei fatti – i miei – si è poi rivelato mortalmente noioso perché monumento solo di se stesso e dimostrazione tragica del fatto che uno può anche scrivere e non imparare niente dalla letteratura (riformulo: uno può anche leggere e non imparare niente dalla letteratura degli altri) al punto da non capire che, se una lezione esiste, è che “io” non è “me stesso”?