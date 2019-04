La Brexit ci lascerà soli a gestire i tedeschi

"Dopo la Brexit, l’Europa continentale dovrà affrontare nuovamente il problema tedesco. Il problema principale dell’Europa non è la dissolutezza fiscale degli stati mediterranei o la riluttanza degli europei centrali ad accettare la progressiva uniformità di Bruxelles, ma il crescente predominio della Germania”, scrive Jakob Grygiel.

"La soluzione trovata dopo la Seconda guerra mondiale era quella di inserire la Germania in un’architettura a livello europeo, prima limitata all’Europa occidentale e poi, dopo l’annus mirabilis del 1989, estesa all’Europa centrale. La pietra angolare di questa architettura fu una grande amicizia franco-tedesca, intesa originariamente per irrigidire la fragile area dell’Europa occidentale di fronte agli aggressivi tiranni sovietici. L’aspettativa, o forse solo una speranza, era che, nel corso degli anni, il progetto di integrazione europea avrebbe contenuto una Germania in crescita e si sarebbe rafforzato per resistere alle pressioni o alle trappole della Russia. L’Unione europea, cioè, doveva essere un meccanismo di bilanciamento oltre a sostenere la Germania. L’obiettivo era una Germania stabile e forte ma non egemonica e aggressiva (né debole e fragile) nel cuore dell’Europa. E negli ultimi decenni del XX secolo la Germania è stata davvero un motore chiave dell’integrazione europea piuttosto che una forza destabilizzante. Era parte della soluzione piuttosto che un problema. Ma questa benedizione geopolitica potrebbe finire. La Germania sta diventando estranea all’Europa. Primo, la Germania non è più un motore di integrazione, ma una fonte di paura e risentimento. In secondo luogo, la Germania può essere sinceramente ‘per l’Europa’, ma sta perseguendo una politica estera che sta minando la sicurezza della maggior parte del continente. La Germania è militarmente supina ma con tendenze egemoniche. E’ troppo debole per guidare l’Europa fornendogli sicurezza, e quindi cerca di placare i nemici europei come la Russia e la Cina permettendo loro di estendere un’influenza sempre maggiore sul continente. La Germania è un pericoloso pacifista. Allo stesso tempo, la Germania è l’economia più potente in Europa e quella che ha beneficiato maggiormente dell’euro. L’Unione europea e l’euro sono gli strumenti della sua continua espansione, piuttosto che i meccanismi per mitigare gli effetti negativi delle sue dimensioni. Il risultato è che la Germania detta i termini per l’Europa. La Brexit non farà altro che esacerbare il problema tedesco perché rimuove la seconda economia e la massima forza militare dall’Unione europea, lasciando la Germania ancora più incontrollata. Il Regno Unito era una zavorra fondamentale all’interno dell’Ue e gli stati europei continentali ora affronteranno il problema tedesco da soli, a meno che non rafforzino la loro ancora con gli Stati Uniti".