Il tavolo da ping-pong, le scazzottate e quel che resta del Maggio '68

Devo a Giulio Meotti, che non ne perde una, la segnalazione della comparsa in libreria dell’ultimissimo libro, Mes Années Folles (Robert Laffont, 2023), dell’autorevole professore universitario francese Jean-Pierre Le Goff (nato nel 1948). Uno che nel dopo maggio 1968 s’era dato anima e corpo alla militanza in uno sciagurato groupuscule filomaoista, per poi ravvedersi, raschiare via da sé quel cumulo di scempiaggini al limite della caricatura e scriverne con rara intelligenza autocritica. Da questo e da altri suoi precedenti libri il gauchisme non soltanto francese – che Le Goff racconta e viviseziona quasi giorno dopo giorno per averlo vissuto in prima persona, a partire dai suoi anni universitari a Caen – ne esce a brandelli, quale il tempo di un accecamento “adolescenziale” da parte di un’intera generazione nel comprendere e analizzare il funzionamento di una società industriale moderna.

