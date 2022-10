Metti Brad Pitt tra musica e bocce in Costa Azzurra

Il sud della Francia è quel luogo dove si finisce sempre per dipingere quadri, scrivere libri e, può capitare, registrare musica. I Rolling Stones in fuga dal fisco inglese avevano affittato Villa Nellcote - oggi nella lista dei beni confiscati agli oligarchi – a Villefranche sur Mer per registrare “Exile on Main Street” (quell’esilio, come lo chiamano, ampiamente documentato dal fotografo Dominique Tarlé). Ma anche i Pink Floyd, i Cure, gli Who, i Muse, gli AC/DC, Nick Cave sono arrivati in Provenza per registrare tra i vigneti. Tra i great escapes del mondo musicale ci sono infatti i Miraval Studios, all’interno dello Chateau Miraval, cuore della Provenza, nido da sessanta milioni per Brad Pitt e Angelina Jolie (molti ricordano ancora l’elicottero che faceva la spola tra la tenuta e il tetto dell’ospedale Lenval di Nizza, nei giorni della nascita dei gemelli).

