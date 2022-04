In fuga da Roma Babele. La versione di Tafuri

Nel 1967 Ludovico Quaroni scrive “La Torre di Babele”, un libro impostato su di un unico argomento fondamentale: il problema del disegno per la città moderna. Non per caso il testo è pubblicato da Marsilio nella collana Polis, allora diretta da Aldo Rossi, altro architetto profondamente legato a temi di carattere urbano. Urbanista, progettista, saggista, docente universitario, Quaroni opera e insegna dentro Roma e non solo lungo tutto l’arco del proprio intenso percorso professionale. “Non parlava mai di architettura, eppure parlava sempre di architettura”, lo ricorda così Giorgio Ciucci, suo allievo.

Non si può dire lo stesso per un altro gigante delle antologie d’architettura nostrane, Manfredo Tafuri. Anch’egli laureato a Roma, alla Sapienza, nella prima facoltà di Architettura nata in Italia, Tafuri non riuscirà mai a collocarsi compiutamente tra le mura amiche, chiuso nella morsa di un approccio accademico asfittico, ingolfato, marcatamente condizionato da figure troppo ingombranti, Bruno Zevi su tutti. Inizierà il suo percorso come docente a Palermo per poi muovere verso Venezia, città dalla quale non prenderà più le distanze. Un cursus analogo a chi a Venezia lo aveva voluto, il siciliano Giuseppe Samonà, l’artefice di quel visionario esperimento accademico chiamato IUAV.

