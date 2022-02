La Maison du Peuple di Clichy rischia di divenire un negozio del gruppo Alain Ducasse

Non c’è pace per il moderno. Dopo la Geller House, opera prima di Marcel Breuer a New York, ora è in pericolo la Maison du Peuple di Clichy, sobborgo a nord di Parigi. Le Monde e Le Figaro hanno già pubblicato articoli preoccupati perché il comune ha venduto ai privati a soli 500 euro al mq questo edificio fondamentale per l’idea stessa della modernità francese. Fino a oggi aveva ospitato una lunga serie di funzioni (mercato, cinema, sala eventi, servizi), poi per via del Covid è andato in crisi (l’anno scorso ci pioveva dentro) ma ora rischia di divenire un negozio monomarca del gruppo Alain Ducasse, in particolare della sua linea di cioccolato. La Direction régionale des affaires culturelles (Drac) d’Ile-de-France ha rilasciato il permesso in tutta fretta dopo che il Groupe Duval nel 2019 aveva incaricato l’architetto Rudy Ricciotti di accostargli un hotel di lusso, progetto subito bocciato fra le proteste delle associazioni di quartiere. Vincolata dal 1983, una sua demolizione è certo impensabile, ma verrebbe del tutto snaturata.

