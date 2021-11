Atlante berlinese

Ci sono città piene di rovine, non solo concretamente esistenti, ma anche rimosse, ristabilite, ripensate in grado di ipnotizzare e ossessionare gli architetti che le studiano troppo da vicino. È questo il caso di Conrad Bercah, Berlin transfert. Un atlante di idee estetiche (Lettera Ventidue, euro 18), architetto milanese ma attivo nella capitale tedesca che ha pubblicato ora il secondo atto di una trilogia in corso dominata da quello che Antonio Prete avrebbe definito il “demone dell’analogia”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE