La doppia lingua dei libri europei

Arriva dall'Olanda, The European Review of Books, una rivista letteraria nata con l'idea e l'ambizione di mettere in Rete, cioè in comune, una discussione letteraria ampia e non più relegata alle discussioni nazionali

L’Europa non avrà un numero di telefono (per citare la vecchia massima di Henry Kissinger) ma almeno avrà una buona rivista letteraria. Si chiama The European Review of Books, ed è un nuovo magazine online e un giorno anche cartaceo (tre numeri l’anno) che parte dall’Olanda, paese che non brilla certo nell’immaginario europeista, su iniziativa degli scrittori e docenti George Blaustein, americanista, e Sander Pleij, editor del Vrij Nederland magazine nonché biografo dell’archistar siderale Rem Koolhaas. L’idea è quella di mettere in Rete cioè in comune la discussione sui libri principali e non lasciarli alle discussioni nazionali.