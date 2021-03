Rivoluzione da Tiffany

In tempi di femminismo fiorente e combattivo, è curioso che una storia così pazzesca di empowerment romano-globale non se la siano filata poi in tanti. Quella di Elsa Peretti, ragazza ribelle e poi it girl e ancora designer e infine filantropa con soldi veri e suoi. Mancata il 18 marzo (1940-2021), fu erede di una grande fortuna in un paese che non ne produce molte, eppure mollò il padre-padrone e se ne fuggì in Spagna e poi a New York: modella, poi disegnatrice di famosi gioielli “popolari”, creatrice di un successo transatlantico ed estetico – le sue invenzioni stanno addosso alle signore di mezzo mondo, da Kate Middleton in su o in giù, e nei musei sono e rimarranno.

