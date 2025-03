Un posto al sole: il papà dei Gagliotti chiama al suo capezzale i due figli

Gennaro e il fratello promettono al padre di restare uniti dopo la sua morte. Michele intanto riprende un po' di buon umore, nonostante il ricovero, mentre Rosa è turbata da Damiano e Viola

Michele sembra riprendere un po' di buon umore, anche nel letto d’ospedale. Mentre fuori dalla sua porta Otello battibecca con Iolanda, la storica infermiera. E poi a casa anche con Renato, impedendo a Jimmy di fare i compiti. Il bambino sente sempre più la mancanza di zia Manu. Il papà dei Gagliotti intanto ha avuto un infarto e chiama al capezzale i due figli, facendosi promettere di restare uniti dopo la sua morte. In particolare lascia l’eredità terriera a Gennaro, chiedendogli però di condurla con amore e rispetto secondo gli insegnamenti che gli ha lasciato e seguendo il suo esempio. Dall’altra parte del palazzo Rosa è sempre più esausta nel non riuscire a fare tutte le cose insieme, ma in particolare è l’ennesima visione di Damiano con Viola a turbarla. Alla fine chiama Pino chiedendole di raggiungerla, ma appare più un gesto di vendetta verso l’ex che di amore per il nuovo partner.