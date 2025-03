Un posto al sole: il malore dell'anziano Gagliotti e il passo indietro di Mariella

Salta l'accordo con Ferri e il papà del ragazzo si sente male. Rimandata anche la convivenza tra Rossella e Nunzio, mentre Lollo va al parco con Guido ma senza la mamma

Gagliotti si reca a casa Ferri con il padre, convinto di concludere l’accordo commerciale. Ma il vecchio gli brucia in pochi istanti tutti i grilli per la testa, mandando in fumo non solo l’investimento per l’ingresso in società nei cantieri, ma anche il contratto per lo yacht. Mentre sono già in cortile, il ragazzo accusa il padre di voler lasciare tutto al figlio piccolo prediletto, ma proprio in quel momento l’anziano ha un mancamento e si accascia per terra.

Nel frattempo Rossella comunica a Nunzio di voler abbandonare il progetto della casa insieme, almeno finché non si conoscono le condizioni di ripresa del padre. Dall’altra parte Guido e Mariella sembrano riavvicinarsi per stare insieme a Lollo. Ma proprio quando è il momento di andare tutti insieme al parco, lei si tira indietro finalmente consapevole di non riuscire a fare finta di niente come fossero due estranei, ma allo stesso tempo è meglio non stringere i rapporti continuando a illudersi.