L'ennesima delusione di Mariella in Un posto al sole

Rossella si riprende dal timore di incontrare il papà grazie alla nonna, mentre dopo l'abbraccio con Guido Mariella si lascia prendere dalle illusioni. A smontarle ci pensa Serena

Una chiacchierata con la nonna farà riprendere Rossella dal suo timore di incontrare il papà, sentendosi in colpa per ciò che è accaduto. L’abbraccio tra Guido e Mariella si conclude con le scuse di lui che ammette di essersi fatto prendere dallo sconforto per l’amico. Ma per lei invece è un’ennesima illusione. Ne parlerà con Serena, che facilmente ne smonterà tutte le fantasie: il tuo matrimonio è un capitolo chiuso, meglio che ci metti una croce sopra e vai avanti per la tua vita aprendoti a nuove esperienze.

Nel frattempo ritorna magicamente la crisi dei cantieri dovuta allo scandalo dell’incendio. Ferri ha i fornitori alle calcagna e ha bisogno di chiedere un prestito (tutti i bilioni sono magicamente scomparsi). E ovviamente a chi si rivolge? A Gagliotti, l’ultimo amico rimasto. Che però a sua volta rischia di perdere l’azienda di famiglia da quando il padre è tornato in pista. E con lui Espedito, che ora gli racconterà tutto.