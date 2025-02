Ornella indaga sulle presunte molestie del primario Fusco in Un posto al sole

La dottoressa vuole vederci chiaro e va a trovare una specializzanda che in passato ha lasciato improvvisamente l'ospedale. Nel frattempo persino Giulia prova a far cambiare idea a Niko

Serviva dire tutto a Ornella, per trovare finalmente qualcuno che potesse aiutare Viola. Mentre la ragazza continua a non mangiare da settimane, e i genitori e il fidanzato la lasciano fare senza intervenire. La dottoressa invece prima consulta un collega, che le conferma la diagnosi di disturbo alimentare, poi ha un lampo di genio: si ricorda che in passato un’altra specializzanda di Fusco ha improvvisamente lasciato l’ospedale. Così va a trovarla, e prova a farsi dire se anche lei ha subito delle molestie dal primario. Nel frattempo anche Manuela viene a sapere che Niko andrà a vivere da Valeria. E persino la signora Giulia a questo punto decide di mettersi in mezzo provando a convincere il figlio che non è la decisione opportuna. Ma lui ha deciso e non ascolta nessuno. Rosa invece è sempre più vicina a Pino, anche se non riesce ancora a lasciarsi andare. Ma Damiano è già geloso. Mentre viene denunciato per la violenza usata sul malvivente durante l’arresto.