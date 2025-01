La simpatia di Manuel e l'amarezza di Rossella in Un posto al sole

Da un lato l'amore ritrovato aiuta Rosa a diventare una mamma cordiale e meno severa. Dall'altro i genitori della ragazza non si accorgono di quanto sia grave la situazione della figlia, ignorandone i segnali di pericolo. Famiglie all'opposto

Il sorriso ritrovato di Rosa riempie il cuore di tutti i fan di Upas, ed è davvero una gioia per tutti. Ma ancor di più lo è la simpatia spontanea e genuina di Manuel, che ora la controlla negli orari e spostamenti. Con un’inversione di ruoli, e ora il figlio che dà lezioni alla mamma, chiedendole di avvisarlo se rientra tardi e avvertendola che la tiene sott’occhio. E Rosa, ora che è lei a nascondersi, ha perso anche un po’ di quella eccessiva severità che aveva con Manuel, diventando finalmente una mamma simpatica e cordiale.

Chi non ci sta capendo niente invece sono i genitori di Rossella, che pur dinanzi a problemi sempre più evidenti continuano a non recepire la gravità della situazione e a tralasciare i segnali che la figlia sta mandando. E’ evidente che non mangia da giorni, e pure Michele continua a giustificarla. Lui che da grande giornalista investigativo non si fa sfuggire nulla, e va sempre in fondo alle cose per cercare la verità, proprio ora che ad essere in difficoltà è la figlia, sta ignorando la situazione.