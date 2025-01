Ora tutti sono preoccupati per Rossella in Un posto al sole

La ragazza è stata lasciata da sola e ha smesso anche di mangiare, fino a svenire dopo l'ennesima lite con il primario. Ora tutti si accorgono di quanto sia grave la sua situazione, mentre Rosa e Pino riallacciano finalmente i rapporti (per la gioia di Manuel)

Dopo l’ennesima lite con il primario, Rossella sviene in ospedale. Dopo una breve rianimazione si riprende, ma ora sono tutti preoccupati. E finalmente iniziano a preoccuparsi seriamente di quanto le sta accadendo, e forse a rendersi conto di averla troppo lasciata sola nell’affrontare questa situazione. Tanto da non essersi accorti, finora, che da tempo ha smesso di mangiare. E anche la collega, che ha subito il suo stesso trattamento da Fusco, le chiede scusa per non aver avuto illuso stesso coraggio. Ma poco cambia.

La cosa bella di questa puntata è il sorriso raggiante e contagioso si Rosa. Che mai avevamo visto finora sul suo bellissimo volto. Si è chiarita con Pino, e lui l’ha invitata a cena. In un posto di lusso, dove sono anche in imbarazzo. Ma doveva essere un evento speciale. La cosa più simpatica, in questa scenetta, è ovviamente il mitico Manuel. Che dopo mille domande alla mamma per sapere dove e con chi esce, viene lasciato solo a mangiare le polpette. “Ma se ogni volta che esce mi fa polpette e cotolette, allora speriamo che esce sempre!”. E speriamo…