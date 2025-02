Genitori egoisti e assenti: Un posto al sole e le storie di Gimmy e Rossella

Niko ha ormai deciso di andare a vivere a casa di Valeria senza considerare l'impatto su suo figlio. Mentre Silvia e Michele continuano a sottovalutare i disturbi alimentari della loro ragazza

Niko ha ormai deciso: andrà a vivere a casa di Valeria. Resta solo da dirlo al figlio. Che ovviamente la prende malissimo, e dice che lui da palazzo Palladini non schioda, preferendo rimanere con i nonni. Su questa rubrica abbiamo sempre sostenuto fosse giusto che una persona con figli separata, o vedova, come Niko, si rifacesse una vita. Ma ora lui sta esagerando tenendo Gimmy, per l’ennesima volta, totalmente al di fuori e come ultimo pensiero. E, per una volta, ha ragione persino Renato nel tentativo di distoglierlo dalla ragazza sbagliata. Mentre Silvia e Michele, che si occupano di tutti i problemi del mondo, continuano a sottovalutare quelli della figlia. Che invece ha seri disturbi alimentari. Si chiamano Dca: disturbi del comportamento alimentare. Una malattia sempre più diffusa perché sempre più conosciuta. Ma non nella famiglia di un medico, un giornalista, e una barista, a quanto pare. Rossella, che ne soffre, continua a sentirsi male avendo sbandamenti e svenimenti. Fino a quando la lasceranno così?