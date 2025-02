La decisione di Niko in Un posto al sole

Le continue intromissioni di Renato spingono il figlio a lasciare definitivamente palazzo Palladini. Sia Gimmy che Manuela prendono malissimo la notizia, ma le speranze di tornare indietro ormai sono poche. Nel frattempo, Michele continua a indagare sulla famiglia del fidanzato di Alice

Renato continua a impicciarsi nelle cose di figlio e nipote, nonostante i consigli di tutti. Ma di fronte al rischio che Niko lasci palazzo Palladini per andare a vivere da Valeria, le prova tutte. L’ultimo tentativo è invitarli insieme a cena. Ma i due scoprono il tranello, mandando all’aria il piano, che finisce per peggiorare la situazione. Niko – stando di fronte all’ennesima intromissione del padre– decide definitivamente di trasferirsi da Valeria. Nonostante Gimmy abbia preso malissimo la notizia. E anche Manuela, che comprende di non avere più speranze. Mentre la gemella continua a dare fastidio a Samuel.

All’ultimo piano invece Elena fa la conoscenza del fidanzato di Alice, che non vuole più saperne di tornare a Londra. Anche se Michele non è sereno che la ragazza stia con uno della famiglia Gagliotti. E continua ad indagare. Continuando invece ad ignorare lo stato di salute e non solo della figlia.