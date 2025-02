Prima eroe, poi al patibolo. La parabola di Damiano in Un posto al sole

Marina e Roberto ritornano sulle scene di Upas, anche se non ne sentivamo la mancanza. Nel frattempo, Viola spiega a Damiano che la sua reazione durante l'arresto è stata troppo violenta, ma nel paese reale tutti avrebbero già invocato la legittima difesa

Dopo diverse puntate riecco Marina e Roberto. Anche se non se ne era sentita la mancanza, con le loro storie sempre più surreali e i loro personaggi indigesti. E come se non bastasse adesso è tornata anche Elena da Londra. Che guarda caso, appena arrivata, incontra il Gagliotti. Che già dallo sguardo ha tutto un programma… E possiamo immaginare come finirà.. Anche se Marina non lo ha per niente in simpatia.

Nel frattempo Viola va a parlare con Damiano per spiegargli la sua reazione rispetto alla violenza da lui usata durante l’arresto. Tutto giusto, ci mancherebbe. Condanniamo l’abuso della violenza da parte delle forze dell’ordine. Ma che a farlo sia proprio la vittima, stranota e derubata in pieno giorno, portandole via la collanina più preziosa che aveva a livello affettivo, anche questo ci pare un po surreale. Anche perchè nel paese reale non è proprio così, anzi sono tutti pronti a invocare la legittima difesa. Però condividiamo il sentiment, anche se ora ci sembra un tantino azzardato che il poliziotto passi nel giro di 24 ore da eroe nazionale ad aggressore sul patibolo.