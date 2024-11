La serie Nudes 2 e il tema del revenge porn

Le serie antologiche sono sempre racconti sfidanti da maneggiare. Il continuo cambio di personaggi e di ambientazioni rendono difficile l’opportunità di immedesimazione e la trasmissione degli elementi più emotivi delle storie. Questo aspetto viene spesso ovviato dalla presenza di un tema forte e unificante e in questo non fa eccezione Nudes 2, disponibile su RaiPlay nel suo secondo capitolo. Tre storie, suddivise su tre episodi ciascuna (in totale nove) che innestano un elemento di novità rispetto alla stagione precedente. Qui il tema raccontato – quello del revenge porn che faceva da collante anche nella prima stagione e nel format originale nordeuropeo – è declinato non solo nel mondo degli adolescenti ma anche in quello degli adulti.

Si indaga quindi come certe problematiche possano riguardare anche l’ambito dei genitori (e degli adulti in generale), di come questo aspetto sia difficile da affrontare per chi non ne ha gli strumenti (o ha anche solo una differente alfabetizzazione tecnologica) e di come possa portare a gravi riverberi sulla vita pratica ed emotiva delle persone coinvolte. In questa nuova stagione, vediamo la storia di Luca (Fortunato Cerlino) e Giacomo (Lorenzo Sarcinelli), padre professore di matematica in una scuola privata e recentemente vedovo che si occupa del figlio adolescente Giacomo, un po’ allo sbando per via del lutto subito. Luca si vede minacciato da una donna conosciuta online che cerca di estorcergli del denaro per non divulgare contenuti sessuali che i due si sono scambiati. Si passa poi a Michela (Lucia Mascino), architetto alla soglia dei quaranta che è in procinto di raggiungere un importante obiettivo professionale e che si divide tra le due figlie adolescenti e la compagna Francesca (Sveva Alviti). Michela ha lasciato il marito e padre delle due figlie per seguire questo nuovo amore e l’ex marito pare pacificato con questo nuovo equilibrio.

Ma l’arrivo di un video intimo dal passato di Michela rimette tutto in discussione. L’ultima storia ha invece al centro una giovane promessa della scherma (Emma Valenti) e il suo allenatore (Michele Rosiello) che verrà coinvolto in uno scandalo in cui è implicata una sua allieva. Le dinamiche portate in scena sono quindi molto eterogenee, in una serie che ha il pregio di mantenere compattezza e fuoco tematico, mentre più sacrificati appaiono certi aspetti di approfondimento sulle dinamiche interiori dei personaggi e sulle situazioni (in parte dovuti al formato breve). Alla regia, oltre alla veterana Laura Luchetti, c’è Marco Danieli. Nudes rimane comunque un racconto che prova a migliorarsi, a raccontare un pezzo della realtà di oggi sfidante e dalle pieghe chiaroscurali. Non si risparmia in coraggio, e questo è già molto da cui partire per raccontare una nuova storia.