Da "Il giorno dello sciacallo" a "Dune: prophecy" e "Dostoevskij". Le migliori serie di novembre 2024

C'è grande varietà di generi in questo novembre seriale. Diversi adattamenti e remake da film, un paio di incursioni nella comedy, solido crime e un tocco di fantascienza.

Sullo stesso argomento: Le migliori serie tv da vedere a ottobre, in pillole

C’è grande varietà di generi in questo novembre seriale. Diversi adattamenti e remake da film, un paio di incursioni nella comedy, solido crime e un tocco di fantascienza.

Il giorno dello sciacallo (Sky e Now, 8 novembre)

Nuovo adattamento de “Il giorno dello sciacallo”, prima romanzo di Frederick Forsyth, poi film di Fred Zinneman nel 1973. Il protagonista questa volta è interpretato dal talentuoso Eddie Redmayne che presta il volto allo sciacallo, serie killer di esperienza, implacabile e dalle mille identità. Sulle sue tracce c’è Bianca, agente dell’MI6 dal carattere forte, che seguirà per tutta Europa le mosse dell’assassino. Un racconto ad alta tensione, dalle tinte forti ed adrenalinico (nella sua sofisticatezza).

L’amica geniale – storia della bambina perduta (Rai 1, 11 novembre)

Ultimo atteso capitolo della quadrilogia dell’Amica geniale di Elena Ferrante. Elena e Lila sono ormai due donne adulte che si rincontrano a Napoli dopo che ciascuna ha seguito la sua strada. Elena è diventata una scrittrice affermata, ha un divorzio alle spalle e due bambine mente Lila è sempre rimasta in città, lavorando come imprenditrice informatica ma non affrancandosi mai totalmente dagli ambienti malavitosi attorno alla sua famiglia. Il loro incontro nella città da cui è partito tutto chiuderà in un certo qual modo il cerchio tra le due.

Dune: prophecy (Sky e Now, 18 novembre)

Serie di fantascienza, adattamento del romanzo “Sisterhood of Dune” di Brian Herbert e Kevin J. Anderson. Questo nuovo capitolo (prequel della saga di Danis Villeneuve) è ambientato dieci mila anni prima dell’ascesa dell’eletto Paul Atreides e ha come fulcro narrativo la nascita della setta esoterica in lotta per il bene dell’umanità. Troviamo infatti le sorelle Vayla e Tula Harkonnen combattere contro forze malvage che mettono a repentaglio il futuro dell’umanità. Una serie per i soli appassionati del genere.

Adorazione (Netflix, 20 novembre)

Adattamento dell’omonimo romanzo di Alice Urciuolo, arriva su Netflix la serie young adult ambientata vicino a Sabaudia e che racconta della scomparsa della sedicenne Elena – appena prima dell’inizio dell’estate. Questa sparizione fa ricadere i sospetti sul suo gruppo di amici che sembra nascondere qualcosa. Sarà l’occasione per indagare la vita emotiva di questo gruppo di adolescenti e fare i conti con le verità scomode che ciascuno porta con sé.

A man on the inside (Netflix, 21 novembre)

Ted Danson è il protagonista di questa serie comedy ispirata al documentario The mole agent, candidato agli Oscar nel 2021. Charles è un pensionato alla ricerca di nuovi stimoli che risponde a un annuncio che ricerca un investigatore privato. Finirà ad adempiere alla sua prima missione sotto copertura in una casa di riposo, con tutti gli equivoci e i disagi del caso.

Cruel intentions (Amazon Prime Video, 21 novembre)

Rivisitazione del film cult del 1999, questa serie è ambientata in un college vicino a Washington, in cui i fratellastri Caroline e Lucien hanno un ruolo di “comando” tra gli studenti. A seguito di un incidente durante un rito di iniziazione, i due capiscono che – per non mettere a repentaglio la propria posizione e salvare il sistema della confraternite – è strategico provare a sedurre la figlia del vicepresidente degli Stati Uniti.

Dostoevskij (Sky e Now, 27 novembre): Enzo Vitello (Filippo Timi),

Un poliziotto tormentato e ombroso indaga su alcuni omicidi perpetrati da un serial killer noto con il nickname di Dostoevskij. La sua firma sui luoghi del delitto sono delle lettere manoscritte in cui racconta la propria visione “filosofica” del mondo. Serie scura, diretta dai fratelli D’Innocenzo e dai tratti sperimentali e sconquassanti.

Dottor Odyssey (Disney, 28 novembre)

Procedural creato da Ryan Murphy e con protagonista Joshua Jackson che interpreta Max, il medico di bordo di una lussuosa nave da crociera dove svolge la sua professione con una squadra ben assortita di colleghi e dovendo affrontare emergenze a volte singolari. Il tutto su un’enorme città galleggiante a mille miglia dalle coste.

Senna (Netflix, 29 novembre)

Serie in sei episodi che torna a raccontare un grande personaggio dello sport come Ayrton Senna. Dagli inizi della sua carriera automobilistica in Inghilterra, passando per l’ingresso alla Formula Uno e fino al tragico incidente che gli costò la vita all’autodromo di Imola. Un racconto che segue un andamento cronologico, per appassionati di sport e di storie epiche.

The Agency (Paramount+, 30 novembre)

Remake della serie francese Le Bureau – Sotto Copertura che vede protagonista Michael Fassbender. Agente speciale della CIA, Martian si troverà sotto inchiesta interna con l’accusa di aver mischiato identità segreta ed affetti. Richard Gere interpreta il capo di Martian, in una serie thriller poliziesca in dieci episodi co-diretta da Joe Wright. Grande qualità produttiva per un racconto di genere dalla struttura molto solida.