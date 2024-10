Le migliori serie tv da vedere a ottobre, in pillole

Dalla serie sugli 883, ad Avetrana, passando per Inganno, Dov'è Wanda e Citadel. Un ottobre seriale molto ricco, sia di eterogenee novità che di ritorni, dove si spazia tra tanti generi e formati

Un ottobre seriale molto ricco, sia di eterogenee novità che di ritorni. Si spazia tra i generi e i formati, in narrazioni che privilegiano il racconto del presente (con qualche incursione nel futuro).

Dov’è Wanda? – Apple tv+, 2 ottobre

La prima serie tv in lingua tedesca di Apple tv è una dark comedy in otto episodi che mette al centro una coppia – formata da Dedo e Carlotta Klatt – alla ricerca della figlia diciassettenne Wanda, scomparsa ormai da alcuni mesi. A causa della poca operatività della polizia, Dedo e Carlotta, con l’aiuto del figlio Ole (esperto di tecnologia), riusciranno a infiltrarsi – informaticamente – nella vita dei loro vicini di casa e scoprirne i segreti, al fine di ritrovare Wanda.



Inganno – Netflix, 9 ottobre

Adattamento della serie inglese Gold Digger, la serie racconta di Gabriella (Monica Guerritore), ricca proprietaria di un albergo della costiera amalfitana che si innamora di Elia (Giacomo Gianniotti), ragazzo che ha l’età di suo figlio maggiore. Un amore “scandaloso” e passionale che dovrà superare i pregiudizi e l’aperta ostilità dei figli della donna. Ambientazioni da cartolina, per una storia che mette al centro l’erotismo come ingrediente principale (e – a un primo sguardo – non molto di più).



Citadel: Diana – Amazon Prime Video, 10 ottobre

Primo spin-off legato all’universo narrativo di Citadel, serie tv dei fratelli Russo uscita lo scorso anno, sempre su Prime. Siamo a Milano, nel 2030 e Diana Cavalieri (Matilda De Angelis) è una spia dell’agenzia Citadel infiltrata nelle file nemiche di Manticore. La donna cercherà di uscire da quella situazione (e salvarsi) grazie all’aiuto di un inaspettato alleato quale Edo Zani (Lorenzo Cervasio), figlio del boss di Manticore, Ettore Zani (Maurizio Lombardi). Una serie spy – produttivamente molto ricca – che ha però dimostrato, nella sua versione originaria, un po’ di dispersività narrativa. Un racconto muscolare e adrenalinico, votato all’evasione.



Disclaimer. La vita perfetta – Apple tv, 11 ottobre

Attesissima – dopo i meritati fasti della Mostra del Cinema di Venezia – questa serie thriller in sette episodi realizzata da Alfonso Cuarón. Kate Blanchett interpreta Catherine Ravenscoft, stimata giornalista che ha costruito la sua carriera professionale rivelando le trasgressioni e le zone d’ombra dei personaggi in vista per l’opinione pubblica. Viene però pubblicato un romanzo che svela i segreti più oscuri e scabrosi di Catherine, che si ritroverà improvvisamente dall’altra parte della barricata, prodigandosi per difendere la propria privacy e la sua famiglia.



Hanno ucciso l’uomo ragno: la leggendaria storia degli 883 – Sky e Now, 11 ottobre

Molto attesa (e accompagnata da una poderosa attività stampa) è la nuova serie prodotta da Sky Original e Groenlandia che racconta la nascita degli 883, dall’incontro sui banchi del liceo di Max Pezzali e Mauro Repetto. Pezzali amante di fumetti e di musica americana, Repetto che lo sprona a credere nei propri sogni. Un sodalizio umano e professionale che durerà nel tempo e che porta gli 883 a comporre le prime canzoni, trovare in Claudio Cecchetto il loro primo sostenitore e approdare al Festivalbar. Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli prestano i volti ai protagonisti di una storia di provincia, di amicizia e con un tocco di nostalgia.



Avetrana: qui non è Hollywood – Disney+, 25 ottobre

Operazione potenzialmente insidiosa quella di realizzare una miniserie in quattro episodi sul caso di cronaca di Avetrana. Si ripercorre l’omicidio di Sarah Scazzi, ritrovata uccisa in fondo a un pozzo, raccontando dell’incredibile bolla mediatica che si scatena attorno a questa vicenda e che inghiotte insieme vittime e carnefici, mettendo al centro anche i parenti della vittima che per primi prestarono il fianco a questo circo della comunicazione. I quattro episodi seguiranno i punti di vista dei protagonisti – Sarah, Cosima, Michele e Sabrina.



Before – Apple tv, 25 ottobre

Thriller psicologico con protagonista Billie Crystal che interpreta Eli, uno psichiatra infantile, recentemente diventato vedovo, che prende in cura Noah, un ragazzino problematico che sembra avere una misteriosa connessione con il passato di Eli. Durante la terapia, il legame tra i due diventa sempre più profondo, come gli elementi inquietanti che avvolgono la vita di Noah.