Un posto al sole e la paura di tornare a casa

Una volta tornato a Napoli Alberto dovrà fare i conti con il figlio Federico. Mentre Clara teme che il vecchio quartiere possa esporla a pericoli e far riaffiorare vecchie tentazioni

Manuel puntata dopo puntata è più simpatico che mai, mentre la mamma continua a rimproverarlo scaricando sul bambino i suoi problemi. Ma finalmente ha il coraggio di dire al prete le dicerie del quartiere sul loro conto. Viola invece è sempre più tesa per la situazione di Damiano. E mentre la mamma le consiglia come soluzione di rivolgersi a uno psicologo (come Marina con Roberto!), lei trova serenità tra le braccia dell’ex marito. Clara ed Edoardo, sgominato il clan Torrente, sentono avvicinarsi il momento del ritorno a Napoli. Ma la ragazza è titubante. Tutto sommato lì sono tranquilli, e si stanno rifacendo una vita. Il ritorno al quartiere non potrà che rimetterli in pericolo, oltre che far riaffiorare vecchie tentazioni. Ma soprattutto ritornerà la presenza di Alberto che, nonostante tutto, è il padre di Federico, e con questo dovrà fare i conti. Nel bene ma soprattutto nel male. per questo bisogna pensarci bene prima di fare i figli.