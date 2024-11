La gentilezza vince su tutto in Un posto al sole

Rosa e Giulia si riappacificano, ma le pettegole del quartiere non danno pace a Rosa. Invece Rossella tenta in tutti i modi di stare lontana dal primario che ha delle mire su di lei

Rosa e Giulia fanno pace, e confidandosi emerge il problema: la domestica ha il cuore chiuso perchè ancora aspetta Damiano, e l’amicizia con il prete le ha consentito di affezionarsi un’altra volta a un uomo senza il rischio di intraprendere una relazione e senza altri fini. Ma non tutte sono comprensive come Giulia. E subito dopo il chiarimento, Rosa viene braccata dalle pettegole del quartiere, finendo, non si capisce per quale ragione, a botte. Rossella invece inizia a trovare mille scuse con tutti per non restare sola con il primario. Lui lo capisce, e comincia a farle mobbing. Mentre Filippo comunica al padre che lascerà la direzione della radio, e lui, noncurante, continua pure a farne le veci. Ma per Marina decide di andare da uno psicologo. Anzi, da una psicologa. Quanto ci metterà a tradirla anche con questa?