Paura e timore a lavoro in Un posto al sole

Rossella è sempre più terrorizzata dal primario che ha delle mire su di lei, ma non ha il coraggio di parlare con qualcuno. Intanto Ferri va da uno psicologo per salvare il suo matrimonio

Con una scenetta davvero imbarazzante, Ferri prima si lamenta della ridicola richiesta di doversi sottoporre al vaglio di uno “strizzacervelli” per inseguire una “moda new age”, ma poi ovviamente pur di non rompere il suo matrimonio, accetta. E sembra quasi che lo psicologo sia una sorta di cupido. E invece, già preconizziamo, sarà motivo di nuove insidie, paturnie, gelosie e litigate. Rossella invece è sempre più terrorizzata dal dover trascorrere del tempo e lavorare con il primario, avendo intuito un interesse sessuale da parte del capo. Ma non ha il coraggio di respingerlo apertamente e di parlarne con qualcuno. Intimorita e in uno stato di sudditanza cerca di allontanarlo con delle bugie o sotterfugi, che lui però intuisce e inasprisce le sue mire. Invece, proprio mentre Filippo ha deciso di lasciare la direzione della radio a causa delle intromissioni del padre, Michele gli parla di nuovi progetti entusiasmanti mettendolo in difficoltà.