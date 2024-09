Le storie di Samu e Niko: anche in Un posto al sole la verità emerge solo dopo essersi scontrati con i guai

I due continuano a costruirsi illusioni nei confronti di Micaela e Valeria, ma non ci sono più speranze. Intanto Alberto riesce a salvarsi da un tentativo di attentato, una situazione più comica che drammatica

Alberto si salva per un pelo dal primo attentato, in una situazione sinceramente più ridicola che noir. Preso dalla paura decide di confessare tutto alla polizia, o meglio, a Damiano. Ma non è detto che il poliziotto riferirà della confessione ai pm, mettendosi certamente un’altra volta nei guai. Samu invece continua a costruirsi false illusioni su Micaela. Lei torna dalla vacanza e dopo la radio passa dal bar per mangiare un panino. Lui le fa un lungo discorso mentre le telecamere della regia indugiano sullo sguardo pruriginoso di lei. Che dopo averlo lasciato a lungo parlare senza sosta, con una cattiveria francamente ingenerosa, gli dice che non c’è proprio più speranza. Come non ce n’è per Niko ormai perso di Valeria, al punto da non rendersi conto, nonostante i solleciti della signora Giulia, oltre che di Renato, che la ragazza sta diventando un guaio per Gimmi, oltre che per lui. Ma in questa soap, come nella realtà, la verità si scopre solo dopo essersi scontrati con i guai.