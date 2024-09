Consapevolezze e paura di morire in Un posto al sole

Da un lato i guai di Alberto, puntato dalla criminalità organizzata, dall'altro una relazione che piano piano esaurisce anche le ultime cartucce: ma i bambini capiscono sempre in anticipo ciò che non va, e proprio quando le cose sembrano finalmente in discesa, ecco che il piccolo Lollo non ci sta

Alberto inizia ad avere gli incubi, è ha paura anche della sua ombra. Sa che la camorra ora lo cerca per farlo fuori, e ha i minuti contati. Non si capisce però perchè sia ancora a casa sua, e non abbia subito pensato di scappare per non farsi trovare. E anche Nico non si capisce come possa essere così tranquillo standogli accanto in studio sapendo la taglia che pende sul collo di Palladini. Nel frattempo Mariella pare finalmente aver capito che con Guido è finita, e prova a mettersi l’anima in pace, pur stando molto male. Ma almeno ha guadagnato la serenità della consapevolezza. E pare finalmente lo abbiamo capito anche Michele e Silvia, che forse smetteranno di mettersi in mezzo alla coppia di amici. E lo ha capito anche il piccolo Lollo che, diversamente da come Guido si aspettava, inizia a mettere il muso al papà. E’ vero che i bambini capiscono sempre tutto, e sanno anche distinguere le colpe e i meriti tra i genitori. E questa volta Mariella, pur con tutti i suoi difetti, ha solo subìto.