L'importanza di separarsi: il caso di Guido e Mariella in Un posto al sole

Mentre Mariella si illude che Guido potrà ritornare in famiglia, lui consuma la sua seconda notte d’amore con Claudia. E la cosa non finirà qui: i due hanno deciso di continuare a vedersi. Guido però va da Silvia, e le dice di non mettersi più in mezzo alla loro storia. Anche se, quando Silvia e Michele si erano separati, Guido e Mariella avevano fatto di tutto per farli tornare insieme. Ma non è questo il caso. Il matrimonio ormai si è rotto, e Guido è ormai da un’altra parte. Alla fine Silvia è costretta a dire tutta la verità a Mariella, che ora ci rimane peggio di prima dopo essersi illusa inutilmente. Questo dovrebbero capirlo tutti i parenti, amici, ambasciatori che si mettono in mezzo quando una coppia si è rotta, con l’intento di riappacificare i coniugi. L’amore non è una cosa che si riaccende perché un amico ti consiglia e un parente ti fa riflettere. Non ci riescono neanche i figli, di fronte alla separazione dei genitori. La cosa più difficile, come è stata per Guido e Mariella, è ammettere che l’amore non c'è più, la coppia si è rotta, ed è meglio separarsi. Una volta che i due arrivano a questa consapevolezza e sincerità, staranno finalmente meglio e la partita è chiusa.