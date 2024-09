I sogni infranti di Manuela in Un posto al sole

Costabile, il fidanzato, l'ha tradita rubandole tutti i soldi del progetto, che ora lei non potrà più realizzare. E come se non bastasse rischia anche di passere i guai, avendo utilizzato un finanziamento pubblico

Manuela vede tutti i suoi sogni infrangersi: Costabile, il fidanzato, l’ha tradita rubandole tutti i soldi del progetto, che ora lei non potrà più realizzare. E rischia anche di passere i guai, avendo attinto a un finanziamento pubblico. Manu mette lui alla porta, disperata. Ma la famiglia le viene in contro: Filippo e Serena decidono di aiutarla, perché credono nel suo progetto per i bambini, che ora finanzieranno loro.



Nel frattempo è arrivato il giorno del processo per l’affidamento del piccolo Tommy. Roberto Ferri va da Lara per l’ultimo tentativo di corromperla. Ma lei dice che questa volta è davvero cambiata, e nella sua conversione sa che è giusto far tornare il bambino con la madre naturale. E in questo tentativo di corruzione, Roberto litiga un’altra volta con Marina. Rinfacciandole però di non volere davvero l’affido del bambino: “Altrimenti non ti saresti fatta scrupoli, come quando hai provato ad ammazzare Lara”. Il più puro c’ha la rogna.