La nota della Rai sul caso Sara Giudice

"Non è mai stata avviata nessuna procedura formale di contrattualizzazione", fa sapere Viale Mazzini in una nota

"In merito alle notizie di stampa rispetto a una presunta contrattualizzazione della giornalista Sara Giudice, la Direzione Approfondimento chiarisce che non è mai stata avviata nessuna procedura formale di contrattualizzazione né, di conseguenza, emessa alcuna matricola". Lo sottolinea una nota Rai. "L'unica matricola, comunicata anche al conduttore della trasmissione Antonino Monteleone lo scorso 7 agosto si riferisce esclusivamente al programma la cui messa in onda è prevista nei prossimi giorni", si chiarisce ancora nella nota.

Il riferimento è alla notizia, anticipata dal Foglio e confermata da Antonino Monteleone, secondo cui i dirigenti Rai hanno fatto saltare il contratto di Sara Giudice per il programma “L’altra Italia".