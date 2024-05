Per una volta gli spettatori di Upas stanno dalla parte di Alberto Palladini

L'avvocato viene a sapere del matrimonio tra Clara ed Edoardo e scopre così che potrebbe non vedere più suo figlio Federico. A svelare il segreto, suo malgrado, è Rosa, che ne discute con il piccolo Manuel

Questa volta, forse per la prima volta, i telespettatori sono tutti con Alberto Palladini. L’avvocato viene a sapere per caso, sull’uscio del portone, che Clara sta per sposarsi con Edoardo. Lo scopre origliando Rosa che ne discute con il piccolo Manuel in portineria. Il matrimonio obbligherà Clara a entrare nel programma di protezione per i collaboratori di giustizia, portando con sé Federico. Che quindi il padre, Alberto, non potrà più vedere.

Come è possibile una cosa del genere senza che, appunto, Alberto ne sia stato informato? Anche lui ha i suoi legittimi diritti da genitore e ovviamente deve esserne tenuto al corrente: dalla giustizia, oltre che dalla sua ex. Invece qui tutti sembrano cadere dal pero di fronte a una richiesta, per una volta, legittima. E tutti i telespettatori si chiedono cosa si inventeranno adesso gli autori per continuare a raccontare Rosa come santarellina e vittima dell'ex. Non basterà insistere con le solite immagini di lei e Clara che cucinano, lavano a terra e stirano i panni. In questa soap ormai le faccende domestiche le fanno solo le donne povere, una scena francamente avvilente. Fortuna che ci pensa Michele Saviani a combattere il sessismo mettendosi a condire un’insalata a casa di Silvia.