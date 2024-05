Carlo Conti sarà il prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo

La decisione è stata presa dai vertici dell'azienda: avrà un contratto di due anni. Succede al quinquennio di Amadeus

Dopo il quinquennio di Amadeus, per i prossimi due anni sarà Carlo Conti il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Lo ha reso noto la stessa Rai, con un comunicato pubblicato questa mattina. Per il conduttore fiorentino, tra i volti più conosciuti del servizio pubblico, si tratta di un ritorno all'Ariston, visto che ha condotto il Festival per tre edizioni, dal 2015 al 2017. La decisione di puntare su Carlo Conti è stata presa dall'ad Rai Roberto Sergio insieme al Direttore generale Giampaolo Rossi e al Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Cianammea.

Dopo la scadenza dei cinque anni di Amadeus l'azienda aveva provato a trattenere il conduttore. Che però, nel frattempo, ha deciso di passare sul Nove.