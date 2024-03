Bianca Berlinguer ora si lamenta pure di Mediaset

Bianca Berlinguer si è stufata, dice lei. Le cose a Mediaset non stanno andando come voleva, dice lei. Sbuffa. Dice (di nuovo): “Me ne vado”. Come nel fuorionda trasmesso da Striscia la Notizia mesi fa: “I pezzi fanno pena, andiamo avanti fino a venerdì poi è finita”. Diceva così dopo la registrazione di “Prima di domani”, la sua striscia quotidiana nell’access prime time di Rete 4. E sarebbe infatti proprio questo programma ad aver portato Berlinguer all’esasperazione. In termini che alla Rai conoscono assai bene. Non solo i “pezzi che fanno pena”, ma anche gli ascolti bassi, che nella scorsa settimana non sono andati oltre il 3,2 per cento di share il lunedì, e che sono calati al 2,8 per cento di giovedì. Berlinguer dopo i fuorionda di Striscia aveva aperto la trasmissione dicendo “la mia redazione fa un lavoro prezioso e difficile, a Mediaset ci troviamo bene” e il problema sembrava quantomeno pubblicamente rientrato. Ma quando mai.

