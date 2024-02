A Un posto al sole l'ostinazione di Rosa mette a rischio l'amicizia con Clara

Entrambe le donne alla fine dimostrano di non riuscire a farcela da sole e ricorrono all'aiuto di uomini spregiudicati. Ma così finiscono per mettere a repentaglio la loro amicizia

Cosa c’è di diverso tra Clara che accetta l’aiuto di Alberto, l’ex che la tratta così male, e Rosa che chiede quello del fratello camorrista? Nessuno. Entrambe le donne alla fine dimostrano di non riuscire a farcela da sole e ricorrono all’aiuto di un uomo, per quanto spregiudicato e maldestro. Solo che Rosa ha quasi rischiato di rompere l’amicizia con Clara, dopo averla accusata di non sapersela cavare da sola. Tuttavia il loro bisogno è nobile.

“Le radici se le tagli non sei più nessuno”, dice Rosa che non vuole lasciare quella casa in cui c’è tutta la sua vita, anche se sta in affitto. E cosa dovrebbe dire allora il proprietario? Qui peccano gli autori di Upas, che stanno piegando la trama su diritti inesistenti di un inquilino, stravolgendo il diritto di proprietà. Cosa che, a dire il vero, anche fuori dalla soap accade sempre più facilmente. E mettendoci in mezzo la camorra provano a far dimenticare al telespettatore un principio inviolabile: la casa è di chi ne è proprietario, non di chi ci vive. Anche se l'inquilino ci è più simpatico.