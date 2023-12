Un Posto al sole, i figli e l'educazione

Molliccione o scugnizzo? Guido e Mariella sono alle prese con i litigi del figlio che a scuola discute, a volte anche ricorrendo alla violenza, con i suoi compagni

Il figlio di Guido e Mariella da qualche giorno a scuola litiga con i compagni, e in alcuni casi le discussioni sfociano nella violenza. I genitori sono in contrasto sulla soluzione educativa. Guido gli insegna a non alzare le mani, a difendersi verbalmente, ma senza mai usare la violenza. La mamma invece lo spinge a difendersi, anche con delle spinte, a non farsi prevaricare, “occhio per occhio dente per dente”. Ciò che Mariella vuole in realtà è che il piccolo non diventi un “molliccione” come il padre. Che da bambino è stato a lungo bullizzato, per via del peso. Episodi che lo portavano a mangiare ancora di più.

E proprio per questo Guido insegna al figlio che non si deve mai rispondere con la violenza. Sono le donne invece, Mariella e Serena, a volere che i figli si difendano da soli, senza piagnucolare, imparando ad essere più “scugnizzi”. Il risultato però è che il piccolo è sempre più violento verso i compagni. E Mariella, non accorgendosi del problema, difende il figlio, mentre Guido lo rimprovera. Una bella storia questa di Upas in queste puntate, in cui alla fine, mentre i telespettatori si divono tra fan di Mariella o di Guido, scopriremo il modo migliore per educare i figli.