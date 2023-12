L'amore tossico raccontato con Un posto al sole

Spesso le donne sono più deboli e succubi, degli uomini. Tanto da rinnegare i propri principi e la propria vita perchè non riescono a stare da sole, proprio come Clara, illusa dalle promesse di Edoardo

Clara è fuggita con Edoardo, ricercato dalla polizia. E ha portato con sé il figlietto. Proveranno a evadere in Marocco. Ma lei questo non l’ha capito, è partita per amore. E perchè Alberto la minaccia di toglierle il bambino. Mentre Edoardo le ha promesso una vita insieme, come una famiglia felice. E lei non ha capito che le tocca una vita di latitanza, col rischio che Alberto o la polizia la scoprano. Mentre Giulia, l’assistente sociale, vive questa notizia come una sconfitta personale. Proprio ora che stava organizzando una marcia antimafia coinvolgendo le persone del quartiere, una sua assistita è ricaduta nel giro.

Per tutti ora anche Rosa diventa una criminale, fuggendo con Edoardo. Ma Clara vuole solo fuggire da Alberto, la sua vera minaccia di pericolo. Spesso le donne sono più deboli, e succubi, degli uomini. Tanto da rinnegare i propri principi, e la propria vita, perchè non riescono a stare da sole. Se Clara si convincerà a tornare a Napoli non diventerà solo un esempio contro la camorra, ma per tutte le donne che subiscono quotidianamente le angherie di uomini prepotenti senza riuscire ad alzare la testa.