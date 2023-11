Alla Disney è ora di produrre per il pubblico pagante, non per attivisti woke

"Natale non sarà Natale senza regali", lamenta Jo di “Piccole donne” (la ragazza preferita di chi sentiva che da grande avrebbe fatto la scrittrice, già avvertiva un pizzicorino al cuore). I regali a casa delle sorelle March non c’erano perché papà era al fronte. E il pranzo era stato offerto a una famiglia povera, nel turbine di bontà che avvolge le prime pagine del romanzo. Natale non sarà Natale senza un film della Disney. Né della Pixar: la sciagurata fusione aziendale che ha prodotto il didascalico “Elemental”: “Può l’acqua stare vicino al fuoco? Sì, se si amano tanto”. Sarà il nostro destino, e non avendo un carattere generoso non pensiamo ai bambini meno fortunati (esistono sempre i libri, per passare il tempo).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE