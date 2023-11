Tutto può succedere in una serie immaginata e scritta da Nathan Fielder e Benny Safdie

"The Curse" su Paramount è una serie contemporanea per quello che è un reality edilizio con protagonisti Emma Stone e Nathan Fielder

Tra gli anni 70 e gli 80, quando Stephen King usava lo pseudonimo Richard Bachman per dare una possibilità ai romanzi in soprannumero – neanche i lettori fanatici gli compravano in un anno più di due titoli – pubblicò “Thinner”. Ennesimo delitto perpetrato contro un grande scrittore del Novecento, in Italia diventò “L’occhio del male”. Era una maledizione, certo. In originale voleva dire “dimagrisci fino a sparire” – i tre millimetri al giorno che nel romanzo di Richard Matheson alla lunga costringevano il protagonista a dormire della casetta del gatto qui sono pochi grammi.