Il vecchio  talk-show non esiste più. Il caso "Che tempo che fa" spiegato alla Rai

Un programma come "Che tempo che fa" non c’è da nessuna parte perché nessun palinsesto televisivo dà spazio a qualcosa del genere (e chi lo aveva lo ha ceduto). Fanno tutti il talk, più o meno lo stesso talk con gli stessi ospiti, o cercano di strappare confessioni da personaggi non all’altezza delle attese o imbastiscono inchieste tanto sconvolgenti quanto campate in aria. Tutti, insomma, cercano l’eccesso, convinti che la televisione abbia bisogno di posizioni estreme, di divergenza, perfino, da ultimo, di complessità. Fazio gli estremi li schifa, con saggezza televisiva e la complessità la aborre. Mentre la scelta morale non ammette tentennamenti. Ci sono grandi temi, ai quali non si sottrae, ma sceglie il campo in cui stare senza ambiguità, senza complicazioni, senza “sì, ma”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE