Le migliori serie tv da vedere a luglio, in pillole

Un luglio più da spiaggia che seriale, quello che si prospetta sul piccolo schermo. Qualche ritorno stagionale, un paio di spy stories e un tocco revival. Per il resto, attendiamo tempi (seriali) migliori.

Il Principe (Netflix, 4 luglio, docuserie)

Il mese seriale si apre con una docuserie targata Netflix Italia. Al centro, il racconto della vicenda di Vittorio Emanuele di Savoia, a partire dal 18 agosto 1978, data in cui il Corriere della Sera da notizia dell’uccisione del giovane diciannovenne Dirk Hamer che si trovava a bordo della stessa barca in cui viaggiava Vittorio Emanuele. Dell’omicidio del tedesco viene accusato e poi assolto il reale. Una narrazione in tre episodi che ha l’obiettivo di raccontare (provando a rendere iconica e interessante) una figura tutto sommato percepita come marginale per l’opinione pubblica di oggi. Vedremo se il proponimento sarà raggiunto.

Full Monty – La Serie (Disney, 5 luglio)

Si guarda con doverosa circospezione a questa serie dramedy che prende le mosse dall’omonimo film di ormai venticinque anni fa. I personaggi sono i medesimi, sempre nella cornice della città post-industriale di Sheffield questa volta attanagliata da gravi problemi economici e una crisi sociale. Ogni puntata si concentrerà su un personaggio diverso, facendo leva un po’ sull’effetto nostalgia, un po’ sulla voglia di vedere personaggi già noti al pubblico ma sotto una luce – e in una chiave - diversa.

The horror of Dolores Roach (Amazon Prime Video, 7 luglio)

Serie horror ispirata ad un podcast che racconta la vicenda di Dolores Roach, uscita dal carcere dopo avere scontato una pena di sedici anni per un crimine mai commesso. La donna torna nel suo quartiere di Washington Heights, trovandolo ostile e totalmente cambiato. L’unico che sembra volerle dare un’occasione di reinserimento è Luis, un vecchio amico tossico che le permette di lavorare nel suo centro massaggi in un angusto seminterrato. Ma per sopravvivere Dolores sarà costretta ad affrontare l’impossibile.

The company you keep (Disney+, 12 luglio)

Dieci puntate (e nessuna seconda stagione, come già annunciato da Abc) per questa serie drammatica con protagonista Milo Ventimiglia. La vicenda ruota intorno a Charlie Nicoletti, un truffatore di origine italoamericana che cerca di smarcarsi dai debiti contratti con i criminali appartenenti alla famiglia di Daphne Finch. Il ragazzo, imprudentemente, passa una notte con Emma che si scopre essere agente della CIA anch’essa sulle tracce dei Finch – ma con metodi ben diversi.

Fondazione (Apple tv+, 14 luglio)

Torna con una seconda stagione la serie Apple adattamento della saga di fantascienza firmata da Isaac Asimov. Ambientato oltre un secolo dopo la fine della prima stagione, quando le tensioni all’interno della galassia sono ormai incontenibili, il racconto verte sulla figura di una regina vendicativa determinata a distruggere l’Impero dall’interno. I Cleon si sono dissolti e la Fondazione è ormai entrata nella sua fase religiosa. Un racconto di genere, di cui è imprescindibile recuperare la prima stagione se si vuole comprendere a pieno il mondo narrativo e le dinamiche che lo abitano.

Una spia tra noi (Sky Atlantic e Now, 17 luglio)

Il titolo più atteso di questo luglio che si prospetta essere – senza grandi competitor – la serie di maggior qualità nel panorama estivo è Una spia tra noi. La miniserie, disponibile su Sky Atlantic e Now, è ambientata durante la guerra fredda ed è ispirata alla storia vera di due spie britanniche – Nicholas Elliott e Kim Philby – amici di vecchia data. Philby in realtà è una spia del KGB sotto copertura che dovrà destreggiarsi tra la lealtà verso la sua missione e quella verso gli affetti più cari. Nel cast, nel ruolo di protagonisti, Damian Lewis e Guy Pearce. Un tipico racconto di spionaggio confezionato con la cpnsueta cura britannica.

Operazione speciale: Lioness (Paramount+, 23 luglio)

Sempre in quota spionaggio – con declinazioni thriller – esce la nuova serie creata da Taylor Sheridan. Cast di discrete star tra cui Nicole Kidman e Zoe Saldana per raccontare di Joe, agente della CIA che opera nella divisione antiterrorismo e che cerca un equilibrio tra la vita personale e quella professionale. Nell’operazione speciale Lioness, in cui Joe lavora, verrà assoldata anche il marine Cruz, arruolata sotto copertura per sventare il possibile prossimo Undici Settembre.