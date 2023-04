Da tanto non vedevamo gente così arrabbiata e ben scritta come in “Beef”

Probabile che vi sfugga il nome di Ali Wong, comica con tre monologhi strepitosi su Netflix – due su gravidanza e parto, recitati con il pancione messo in bella evidenza da un vestitino stretto e corto. Sconsigliabili alle anime sensibili (o convinte che i pupi li porti, già belli puliti, la cicogna). Steven Yeun era in “The Walking Dead”, ma siccome non tutti gradiscono le storie di zombie, lo si ricorda meglio in “Minari” (di Lee Isaac Chung): famiglia coreana trasferita in Arkansas, per primo lavoro controllano il sesso dei pulcini, questo è maschio questa è femmina. Insieme, sono esplosivi. Di rabbia, di vendetta, di voglia di non darla vinta all’altro, come due bestie che lottano per lo stesso boccone di carne. Accade nella serie “Beef” di Lee Sung Jin. Su Netflix, che ha vinto l’asta per i diritti e ha messo dieci episodi in produzione senza passare dal pilot. Dietro, al solito, c’è la casa di produzione indipendente A24, Oscar per il miglior film con “Everything Everywhere All at Once”. Fondata una decina di anni fa, a New York che è tanto lontana da Hollywood, finora non ha sbagliato un colpo.

