Ci piace lo spezzatino e ormai è il Fantasanremo a farci palpitare

L’inizio della gara non è stato uno scherzo. Prima serata, prima canzone, prime parole: “Bocche piene di falsità che nutre il mondo / Mani prive di dignità, votate a Dio”. Poi, per fortuna, mentre l’arca dell’umanità andava a fondo, l’anima è salita, salita, librandosi nel canto libero di Lucio Battisti… no: di Anna Oxa, che perlomeno con i suo look iconici e mutanti desta sempre stupore. A tal proposito, gira in rete un ingessatissimo Enzo Biagi che si interroga sulla tendenza a imporre il personaggio: lo chiamano look, dice con scetticismo, per aggiungere subito dopo che a lui, invece, gli sembra un circo. Figuriamoci: venti e passa anni fa non aveva visto ancora niente. E nemmeno noi, per la verità, avendo davanti altre quattro serate. Ma non sono le canzoni o gli abiti a farci palpitare, ormai: è il Fantasanremo. Le squadre iscritte sono più di quattro milioni, e benché ciascuno possa presentarne fino a cinque, di squadre, si tratta comunque di un numero esorbitante. Vuol dire forse che ci sono milioni di persone che seguono la gara come si seguono i cavalli all’ippodromo, che lo spettatore segue la kermesse sanremese con più partecipazione, perché può vincere anche lui?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE