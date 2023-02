Gli stolti che odiano Zelensky. A Sanremo va in onda il festival della farsa italiana

Un testo scritto sì, un messaggio video no. La polemica sulla la presenza virtuale del presidente ucraino è una delle scene più patetiche mai registrate nella tv italiana. Perché, sulla difesa dell’Ucraina, la Rai dovrebbe assecondare il modello Maneskin: “Fuck Putin”

Eh, ma spettacolarizzare la guerra: mica si può. Eh, ma dare spazio soltanto a una parte: mica è giusto. Eh, ma non dare voce a chi vuole la pace: mica è corretto. Eh, ma portare la politica al Festival: mica è saggio. Lo diciamo con il massimo rispetto possibile e con la massima sobrietà consentita. Ma la polemica senza cervello che ha accompagnato la presenza virtuale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Festival di Sanremo è una delle scene più patetiche mai registrate in tempi moderni nella televisione italiana e nel dibattito pubblico correlato. Alla fine è andata come sapete. Alla fine al presidente Zelensky verrà concesso di inviare un testo che dopo essere stato vagliato dalle strutture Rai verrà letto dal conduttore e direttore artistico del Festival, Amadeus.