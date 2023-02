Il teorema di Sanremo

Ebbene sì: l’impostazione problematica con la quale affrontare Sanremo è tutta nelle parole con le quali Max Weber presentava, cent’anni orsono, la sua “Sociologia delle religioni”: “Quale concatenamento di circostanze ha fatto sì che proprio sul suolo italiano, e solo lì, si siano manifestati fenomeni culturali che pure – almeno secondo quanto amiamo immaginarci – si ponevano in una linea di sviluppo di significato e validità universale?”. La citazione, lo confesso, è minimamente ritoccata, perché, invece di riferirsi all’Occidente intero, potesse fare al caso nostro, però la domanda ci sta tutta: che cosa ha permesso al Festival della canzone italiana, nato la bellezza di settantadue anni fa, di arrivare fino a noi, di perpetuare i suoi fasti tuttora, e di assurgere quasi a compendio di tutto ciò che significa essere italiani? Quale concatenamento di circostanze, quale combinazione di eventi, quale corso del destino ha potuto trasformare l’idea avventurosa di un giovane esportatore floricolo sanremese, Amilcare Rambaldi, nel luogo di massima ostensione dell’italianità stessa? “Die Offenbarung der Tiefe”, la rivelazione dell’essenza profonda dell’essere italiani. Quello di sopra era Weber, e questo invece è Hegel: se dovessi scrivere una fenomenologia dello spirito italiano non sono sicuro di sapere da dove cominciare – da una passeggiata per le strade di Roma, da un piatto di spaghetti, da una fila al Pronto Soccorso? Quali sono le prime, immediate certezze da cui comincia la nostra buona stella di cittadini italiani? – ma so dove finirei, dove tutti finirebbero: nell’amabile cittadina ligure di Sanremo, terra “della musica e dei fiori, luogo magico, incastonato nel cuore della Riviera Ligure, dove tutto è possibile” (dopo Weber e Hegel, cito da www.sanremoliveandlove.it).

