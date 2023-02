A Sanremo c'è un direttore d'orchestra anche per gli applausi

Sanremo, dal nostro inviato. Come un tempo nelle antiche navi galera c’era quello che batteva a tamburo il ritmo della voga, così all’interno del teatro Ariston di Sanremo, durante il Festival, esiste una specialissima figura che impartisce ordini al pubblico in sala. Pubblico pagante, attenzione, mica figuranti. Anzi, pagante caro, poiché i biglietti costano anche mille euro l’uno. Alzatevi. Sedevi. Urlate. Applaudite. Gioite. “Ho l’onore di dire che in sala c’è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella”, annuncia a un certo punto Amadeus, presentatore e direttore artistico. E quello, il battitore di tamburo: “In piedi, ahooo, vo’ detto in piediiiii, in piediiii c’è il Presidente”. Tutti ovviamente eseguono, tipo Corazzieri. All’insegna della spontaneità, però. Poi arriva Roberto Benigni. Stessa scena: “Raga’, in piedi… è Benigni”. Tutti in piedi. Di nuovo. E se per caso Benigni fa una battuta che non fa ridere, come succede (non tutte le battute riescono col buco nemmeno a Benigni), quando insomma il pubblico non ride o forse non ride abbastanza, il battitore di tamburo s’arrabbia un filo: “Aho, ma che fate dormite? Dovete ridere”. E allora accade una cosa che ha quasi dell’incredibile. Un fenomeno che un giorno potrebbe, chissà, attirare gli studiosi di sociologia o i neuropsichiatri, gli stessi che magari si sono applicati per esempio alla definizione della sindrome di Stoccolma. Non appena infatti quest’uomo il cui incongruo carisma risiede evidentemente nella voce baritonale e nella fisicità imponente (per non dire minacciosa) urla “dovete ridere”, ecco che quelli del pubblico pagante ridono davvero. Anche se potrebbero pure non farlo, ribellarsi. Ridono sul serio. Ridono tutti. E anche tanto. A crepapelle. Ridono pure alle battute che non fanno ridere. Il fenomeno è certamente dei più singolari. Un tizio dalla mutria scura seduto alla fila otto della galleria, per dire, un uomo di mezza età che fino a un minuto prima era assorto sul cellulare, o forse dormiva, si ridesta e grida improvvisamente “grande Benigni”. Così, di botto. Sicché il guardiano soddisfatto gli lancia una caramella. Non metaforica. Una vera caramella, tipo le noccioline allo zoo verso la gabbia dei macachi.

