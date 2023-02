Blanco, ma che fai? Oltraggio nazionale a Sanremo. Per fortuna c'è Mattarella

Il vincitore dello scorso anno scalcia le fioriere e Amadeus peggiora la situazione. Mengoni si candida alla vittoria, i Coma Cose al podio. Di mezze canzoni però non si capiscono le parole. Inanto Benigni benigneggia sulla Costituzione e Ferragni ama tutti. Il racconto della prima serata

Blanco, ma cos’hai fatto? Scalciare e svellere fiori a Sanremo è oltraggio nazionale! Fregato dall’assenza di ritorno in cuffia nell’esibizione di “L’isola delle rose” (ma forte è il sospetto che si tratti di playback fuori sincrono), la giovane star della canzone italiana - ospite della serata inaugurale del Festival- non si limita a comunicarlo ai fonici, a favore di telecamera: dà apparentemente di matto, sotto adrenalina salta per il palco abbattendo ciò che di vegetale e colorato trova a tiro, infierendo ripetutamente anche con le mani. Sacrilegio al lavoro, alla Regione, al buonsenso. Agli sponsor! Oppure raptus premeditato?