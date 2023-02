Il brodo Sanremo: stasera la prima serata, ma il Festival è già cominciato

Stasera inizia il Festival, che in realtà è già iniziato. Tutti i filosofi dialettici del mondo ci vanno a nozze, con un simile cominciamento, che scappa via e non si lascia cogliere sul fatto. “Con che si deve cominciare la scienza?”, si chiedeva Hegel nella “Scienza della Logica”, la sua opera più grande. La domanda impegna, nell’edizione che ho davanti, diciassette pagine, dopo le quali, come ognuno vede, la scienza è cominciata da un pezzo. Così è anche il Festival: dov’è che incomincia? Alle 20.40 di stasera, quando Amadeus dichiarerà aperta la manifestazione? Ma a quell’ora ci sarà già stato perlomeno il “Prima Festival”, che sul sito della Rai è presentato come “un breve notiziario che segue il Festival marcandolo stretto”, ma che in realtà, marcatura a parte, non segue affatto il Festival, visto che è cominciato sabato scorso (brava Andrea Delogu, anche se sul suo profilo twitter, prima di dar spazio agli outfit sanremesi, è scivolata dagli scacchi a campo minato, una vera débâcle intellettuale).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE