Sanremo ai nastri di partenza. Si parte con il comma 22 del tampone Rai

Suspense e protocolli sanitari. Il nostro inviato molto speciale ci racconta il Festival: "Per accedere a qualunque spazio serve un Covid-test negativo. ma per farlo bisogna avere l'esito negativo di un altro test entro le 48 ore"

"Oltre l'Ariston e la sala stampa, quest'anno c'è un altro luogo che è diventato nevralgico per il Festival", dice Saverio Raimondo, il nostro IMS (Inviato Molto Speciale) a Sanremo. "Si tratta del centro tamponi aziendale. Per accedere a qualunque spazio Rai serve un tampone negativo. ma per fare questo tampone bisogna avere l'esito di un altro tampone negativo entro le 48 ore. L'esito del tampone rapido più lento della storia viene dato sabato insieme al nome del vincitore del Festival di Sanremo. Suspense!"