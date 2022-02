Più tamponi che fiori a Sanremo. Cronaca poco seria del nostro inviato speciale

La prima volta che sono venuto qui a Sanremo per il Festival è stato nel 2015: era appena stato eletto Sergio Mattarella presidente della Repubblica e io ero conduttore del “DopoFestival”. Ci torno adesso, sette anni dopo: è stato appena (ri)eletto Sergio Mattarella presidente della Repubblica e io sono inviato al Festival per il Foglio. A voi trarre le conclusioni, non tanto sul destino di Mattarella, quanto sul mio declino professionale. Sono tornato perché – come sempre ma stavolta di più – il Festival quest’anno non sarà soltanto un evento canoro e televisivo. Basta aggirarsi per Sanremo in queste ore per capire che qui si sta tenendo un esperimento di massa, altro che vaccino. In questi giorni attorno al teatro Ariston si stanno facendo le prove tecniche di ritorno alla normalità; e io sono solo una delle tante cavie. Perché sì, è vero che ci sono le mascherine – più o meno: più di giorno, meno la sera – e le file fuori dalle farmacie (negli anni passati qui si formavano i capannelli di persone per i cantanti, quest’anno per i tamponi); ma di fatto è tutto come prima.

